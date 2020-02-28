ГИБДД не накажет ради спасения бабушкин нарушившего ПДД водителя
Мужчина заметил, как пожилую женщину завалило снегом на автобусной остановке, и поспешил к ней через двойную сплошную.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Водителя из Башкирии который ради спасения пенсионерки нарушил ПДД — не накажут! Мужчина заметил, как пожилую женщину завалило снегом на автобусной остановке, и поспешил к ней через двойную сплошную.
Проезжавшие мимо гаишники, вместо того, чтобы помочь бабушке выбраться из сугроба, выписали герою штраф — пять тысяч рублей. История вызвала возмущение Интернет-пользователей. В итоге справедливость похоже восторжествовала. Теперь активисты требуют наказать самих инспекторов за равнодушие.
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