«Вам идут цветы!» — Пегова в приталенном платье похвасталась пышным букетом
Актриса в черном отметилась на вечеринке Андрея Малахова.
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Фото, видео: Instagram @pegovairina
Букет Ирины Пеговой восхитил ее поклонников своей пышностью. Актриса выложила в Instagram фото, на котором стоит в черном платье с цветами в руках. Букет оказался настолько огромен, что почти полностью закрыл собой ее тело. Отложив его, артистка показала себя в приталенном наряде с декольте и большой брошью в виде стрекозы на груди.
В таком виде Пегова появилась на вечеринке Андрея Малахова и его супруги, бизнесвумен Натальи Шкулевой. Шоумен организовал встречу со звездами, чтобы отпраздновать Масленичную неделю. Среди них отметились теле- и радиоведущая Юлия Барановская с детьми, певица Ольга Бузова, ведущая «Дома-2» Ольга Орлова и многие другие. Гостей встречали с блинами и другими угощениями.
Кто подарил Пеговой роскошный букет, актриса не уточнила, а поклонники допытываться не стали. Фолловерам оказалось достаточно того, цветы очень идут их любимице.
«Вы так прекрасны! Вам идут любые наряды, а цветы скромно украшают и оттеняют вашу особенную красоту»;
«Какой красивый, ммм! Хоть бы подержать такой!»
«Волшебные глаза у прекрасной актрисы!»
«Представляю, какой аромат! ️Красавица!»
«Ирина вам идут цветы! Вы супер!»
Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова впечатлила поклонников фото из Оружейной палаты.
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