Букет Ирины Пеговой восхитил ее поклонников своей пышностью. Актриса выложила в Instagram фото, на котором стоит в черном платье с цветами в руках. Букет оказался настолько огромен, что почти полностью закрыл собой ее тело. Отложив его, артистка показала себя в приталенном наряде с декольте и большой брошью в виде стрекозы на груди.

В таком виде Пегова появилась на вечеринке Андрея Малахова и его супруги, бизнесвумен Натальи Шкулевой. Шоумен организовал встречу со звездами, чтобы отпраздновать Масленичную неделю. Среди них отметились теле- и радиоведущая Юлия Барановская с детьми, певица Ольга Бузова, ведущая «Дома-2» Ольга Орлова и многие другие. Гостей встречали с блинами и другими угощениями.

Instagram @pegovairina

Кто подарил Пеговой роскошный букет, актриса не уточнила, а поклонники допытываться не стали. Фолловерам оказалось достаточно того, цветы очень идут их любимице.

«Вы так прекрасны! Вам идут любые наряды, а цветы скромно украшают и оттеняют вашу особенную красоту»;

«Какой красивый, ммм! Хоть бы подержать такой!»

«Волшебные глаза у прекрасной актрисы!»

«Представляю, какой аромат! ️Красавица!»

«Ирина вам идут цветы! Вы супер!»

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова впечатлила поклонников фото из Оружейной палаты.