«Не по-королевски»: принц Гарри выкупил целый вагон, чтобы поехать на экосаммит

На днях принц Гарри посетил экологический саммит в Эдинбурге, где выступил с речью о важности сохранения окружающей среды. Однако благородный поступок герцога Сассекского поклонники не оценили и даже обозвали кумира «подлецом и самозванцем», сообщает Daily Express.

Оказалось, что ради пятичасовой поездки из Лондона до Эдинбурга Гарри выкупил весь вагон первого класса и ехал один. Подобное поведение идет в разрез с официальной позицией Сассексов о заботе об экологии. Кроме того, все члены королевской семьи, за исключением самой Елизаветы II, путешествуют достаточно скромно и не позволяют себе выкупать места, пренебрегая комфортом окружающих.

Instagram @sussexroyal

Пользователи сети своего недовольства скрывать не стали. В Instagram знаменитой семьи под фото с конференции Гарри один за другим стали появляться гневные комментарии.

«Пожалуйста, избавь нас от своего лицемерия и просто уходи!»

«Никогда не буду поддерживать эту семью после такого неуважения!»

«Проваливай! Ты никогда не сравнишься с членами королевской семьи!»

«Это не по-королевски!» — писали озлобленные фолловеры.

Отказавшийся в начале года от своего статуса и полагающихся привилегий внук Елизаветы II будет официально лишен титула «королевское высочество» в марте 2020 года. Несмотря на это, за Гарри сохранится титул герцога Сассекского.