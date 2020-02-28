«Не по-королевски»: принц Гарри выкупил целый вагон, чтобы поехать на экосаммит
Пользователи сети осудили внука Елизаветы II за «лицемерие».
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Фото, видео: Instagram @sussexroyal
На днях принц Гарри посетил экологический саммит в Эдинбурге, где выступил с речью о важности сохранения окружающей среды. Однако благородный поступок герцога Сассекского поклонники не оценили и даже обозвали кумира «подлецом и самозванцем», сообщает Daily Express.
Оказалось, что ради пятичасовой поездки из Лондона до Эдинбурга Гарри выкупил весь вагон первого класса и ехал один. Подобное поведение идет в разрез с официальной позицией Сассексов о заботе об экологии. Кроме того, все члены королевской семьи, за исключением самой Елизаветы II, путешествуют достаточно скромно и не позволяют себе выкупать места, пренебрегая комфортом окружающих.
Пользователи сети своего недовольства скрывать не стали. В Instagram знаменитой семьи под фото с конференции Гарри один за другим стали появляться гневные комментарии.
«Пожалуйста, избавь нас от своего лицемерия и просто уходи!»
«Никогда не буду поддерживать эту семью после такого неуважения!»
«Проваливай! Ты никогда не сравнишься с членами королевской семьи!»
«Это не по-королевски!» — писали озлобленные фолловеры.
Отказавшийся в начале года от своего статуса и полагающихся привилегий внук Елизаветы II будет официально лишен титула «королевское высочество» в марте 2020 года. Несмотря на это, за Гарри сохранится титул герцога Сассекского.
Ранее 5-tv.ru рассказал об истинных причинах, по которым принц Гарри отказался от своих привилегий.
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