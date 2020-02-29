Ляйсан Утяшева показала свои приключения в Париже

Фрагментами красивой жизни в Париже поделилась с поклонниками Ляйсан Утяшева. Телеведущую впервые пригласили на показ в парижский дом высокой моды Saint Laurent. Супруга Павла Воли приняла приглашение и отправилась в столицу Франции. Следующий день она была предоставлена сама себе и запечатлела его на видео.

Утром гимнастка сделала зарядку. После она пообедала в ресторане, где похвалила овощной суп. Днем звезда проехалась и прогулялась по городу — благо, день выдался солнечный. А вечером Утяшева посетила знаменитое парижское кабаре Crazy horse.

Instagram @liasanutiasheva

«Не могла обойти стороной это шоу. Красивые девушки, игра светом, очень эротично… Очень», — оценила Ляйсан.

В комментариях поклонники обратили внимание, что теледива остригла волосы. Фолловеры отметили, что новая прическа добавляет ей стиля и утонченности.

«С короткой стрижкой стала шикарнейшая!»

«Это единственное видео за сегодня, что я пересмотрела бы еще раз!»

«Как будто побывала в Париже. Спасибо, что делитесь частичкой своей жизни с нами. Вы чудесная!» — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ляйсан Утяшева в платье с глубоким вырезом напугала фанатов.