Ляйсан Утяшева показала свои приключения в Париже
Телеведущая засняла на камеру один день из роскошной жизни в столице Франции.
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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva
Фрагментами красивой жизни в Париже поделилась с поклонниками Ляйсан Утяшева. Телеведущую впервые пригласили на показ в парижский дом высокой моды Saint Laurent. Супруга Павла Воли приняла приглашение и отправилась в столицу Франции. Следующий день она была предоставлена сама себе и запечатлела его на видео.
Утром гимнастка сделала зарядку. После она пообедала в ресторане, где похвалила овощной суп. Днем звезда проехалась и прогулялась по городу — благо, день выдался солнечный. А вечером Утяшева посетила знаменитое парижское кабаре Crazy horse.
«Не могла обойти стороной это шоу. Красивые девушки, игра светом, очень эротично… Очень», — оценила Ляйсан.
В комментариях поклонники обратили внимание, что теледива остригла волосы. Фолловеры отметили, что новая прическа добавляет ей стиля и утонченности.
«С короткой стрижкой стала шикарнейшая!»
«Это единственное видео за сегодня, что я пересмотрела бы еще раз!»
«Как будто побывала в Париже. Спасибо, что делитесь частичкой своей жизни с нами. Вы чудесная!» — ответили фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ляйсан Утяшева в платье с глубоким вырезом напугала фанатов.
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