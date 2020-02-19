«Что это было?!» — Ляйсан Утяшева в платье с глубоким вырезом напугала фанатов
34-летняя гимнастка опубликовала весьма оригинальное «хулиганское» видео.
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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva
Российская гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram видео, которое подписчики восприняли весьма неоднозначно. На кадрах популярная спортсменка сидит на стуле в черном платье с откровенным вырезом. Наряд 34-летней звезды идеально подошел для того, чтобы фанаты смогли полюбоваться изящными стройными ножками кумира, обутыми в туфли-лодочки.
В ролике поначалу кажется, что Ляйсан Утяшева замерла. Но внезапно под громкий резкий звук знаменитость вскидывает руки вверх. Кажется, неожиданность действа произвела на поклонников неизгладимое впечатление.
«Что это было?!»
«Я испугалась!» — написали фолловеры.
Большинство поклонников Ляйсан Утяшевой не обратили внимания на ее «хулиганскую» выходку и просто похвалили любимицу за потрясающую внешность. В комментариях под публикацией набралось множество восторженных комплиментов.
«Потрясающая! Столько энергии и позитива — смотрю и наслаждаюсь»;
«Утонченная и сильная женщина. Вы великолепно выглядите»;
«Но, боже, какая худая стала!»
«Красивые ноги и колени, вы сама женственность!» — высказались пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ляйсан Утяшева похвасталась безупречной растяжкой, выполнив шпагат под музыку.
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