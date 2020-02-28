Демонстранты подожгли здание Лионского железнодорожного вокзала в Париже

В сети появились кадры горящего здания Лионского вокзала в Париже. По информации издания Leparisien.fr, пожар начался во время очередной забастовки протестующих.

Очевидцы публикуют в Twitter ролики с места событий. На кадрах виден очаг возгорания, находящийся рядом с железнодорожной станцией. Местные жители и туристы в спешке покидают улицу из-за невыносимого запаха гари и клубов черного едкого дыма.

Кроме того, на кадрах видно, как ярые демонстранты продолжают что-то выкрикивать. Некоторые из них пытаются учинить драку с прибывшими на место пожарными.

Есть предположение, что поджог организовали активисты конголезской диаспоры. Сегодня они регулярно выходят на митинги и протесты против артистов из Конго, выступающих во Франции и Бельгии, а также поддерживающих президента Кабилу и его приемника Феликса Тшисекеди.

Представитель железнодорожного профсоюза сообщил, что причиной пожара мог быть поджог. Он отметил, что вокзал подожгли люди, которых не устроил концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, проходивший неподалеку.

Ранее 5-tv.ru сообщил о массовой драке полицейских с пожарными в Париже.