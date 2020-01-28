Видео: пожарные устроили массовую драку с полицией в Париже

Французские пожарные устроили массовую драку с полицейскими во время протестной акции в Париже. Видео со стычкой появилось в сети.

На кадрах видно, как люди в костюмах и касках пожарных напирают на правоохранителей, пытающихся сдержать их с помощью щитов и ударов дубинками. Кроме криков людей, слышны громкие хлопки, похожие на взрывы. Неожиданно в толпу пожарных, в которой находится оператор, упал снаряд со слезоточивым газом. После этого он отошел на тротуар и прекратил съемку.

По информации французского телеканала BFM TV, по итогам столкновения участников акции с силами правопорядка были задержаны шесть человек. Столкновения начались примерно через час после начала демонстрации.

Пожарные начали акцию протеста 28 января в 14:00 на площади Республики. В Париж съехались спасатели со всей страны — они требуют увеличения премий, которые не пересматривались с 1990-х годов. Вторая причина протестов — пенсионная реформа. Из-за нее на улицы уже выходили представители других профессий.

Так, ранее 5-tv.ru сообщал о протестах медиков в Париже. Они вышли в белых халатах и с картонными гробами.