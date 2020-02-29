«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Юморист рассказал поклонникам, как провел выходной в кругу семьи.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин выложил в Instagram трогательное фото супруги Аллы Пугачевой с детьми. На снимке — Примадонна нежно обнимает Лизу и Гарри в тот момент, когда они занимаются своими делами.
«Хороший день дома», — подписал кадр юморист.
Несколько часов спустя домашний снимок в соцсети опубликовала и Пугачева. На нем она запечатлена без макияжа, обнимающей дочь.
«Счастье в надежных руках», — подписала Алла фотографию.
Пользователи сети, а также близкие друзья семьи в комментариях восхитились семейной идиллией. Один за другим они отмечали: Алла и Максим — прекрасная пара. Но с появлением детей они стали по-настоящему счастливы.
«Красивая, чудесная семья! Будьте счастливы!» — написала Юлия Проскурякова.
«Счастье — есть!»
«Талантливая и добрая семья! Здоровья вам!» — обращались к звездной семье фолловеры.
Как отмечает ФАН, Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Двойняшки Елизавета и Гарри Галкины появились на свет в 2013 году. Первыми о радостной новости узнали самые близкие люди Примадонны — ее дочь Кристина Орбакайте, подруга семьи Алина Редель и брат Максима Галкина Дмитрий. Малышей звездной паре родила суррогатная мать, однако это биологические дети Максима и Аллы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что 6-летние дети Максима Галкина научились кататься на горных лыжах.
Нашли ошибку?