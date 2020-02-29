Очевидцы сообщили о давке на концерте певицы Zivert в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

Инцидент произошел вечером 28 февраля в концертном зале Arena By Soho Family на Кутузовском проспекте. В конце выступления люди массово направились в гардероб. В результате произошла давка.

В полиции и МЧС пока не дали комментариев о ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о давке на концерте популярного рэпера Хаски. В результате пострадала девушка.