Очевидцы сообщили о давке на концерте певицы Zivert
На место происшествия слушатели вызывали полицию.
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Фото, видео: Instagram @_zivert
Очевидцы сообщили о давке на концерте певицы Zivert в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.
Инцидент произошел вечером 28 февраля в концертном зале Arena By Soho Family на Кутузовском проспекте. В конце выступления люди массово направились в гардероб. В результате произошла давка.
В полиции и МЧС пока не дали комментариев о ситуации.
Ранее 5-tv.ru сообщал о давке на концерте популярного рэпера Хаски. В результате пострадала девушка.
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