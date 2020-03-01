«На седьмом небе от счастья»: британский школьник обошел Эйнштейна в тесте IQ

Ариан Хетерпал, 11-летний учащийся школы королевы Елизаветы в британском городе Барнет, обогнал известного ученого Альберта Эйнштейна в тесте Mensa IQ. Об этом сообщает The Mirror.

«Я хорошо разбираюсь в задачах и головоломках, но никогда не проверял свой IQ раньше. Поэтому, когда я набрал 162 балла в тесте Mensa IQ, я был на седьмом небе от счастья», — рассказал Хетерпал, обогнавший Эйнштейна на два балла.

Юный гений добавил, что родители наградили его за высокое достижение поездкой в Барселону. Также они согласились купить сыну первый смартфон.

«Я действительно горд за сына. Все началось с того, что я просто купил для него книги. Тогда я увидел, что он действительно наслаждался этим, поэтому мы продолжали покупать больше, но я никогда не просил его читать», — сказал Викрам Хетерпал, отец Ариана.

По его словам, в будущем сын планирует стать либо трейдером, либо биржевым маклером. Однако пока рано об этом говорить.

Большинство людей набирают в тесте Mensa IQ от 85 до 115 баллов. Набрать больше 130 оказываются способны только 2% людей от всего населения. Считается, что Альберт Эйнштейн набрал 160 баллов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США придумали самый короткий IQ-тест. Он состоит всего из трех вопросов.