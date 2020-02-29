Илон Маск назвал «убийцу» американского истребителя F-35

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Ниса Мурзанаева
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Бизнесмен заявил, что «эра истребителей миновала», а будущее — за беспилотниками.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jörg Carstensen, /via www.imago-images.de, /Airman 1st Class Bryan Guthrie, /US Navy

Миллиардер, основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск уверен, что американский бомбардировщик F-35 не будет иметь никаких шансов в сравнении с дистанционно управляемым беспилотным истребителем.

«Конкурентом (F-35. — ред.) должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономией. У F-35 не было бы никаких шансов против него», — заявил основатель SрасеХ в своем Twitter-аккаунте.

Более того, на военном симпозиуме в США Илон Маск стал утверждать, что «эра истребителей миновала», а будущее стоит за беспилотниками. Об этом пишет Defense News.

F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработанный в США. Принят на вооружение в Америке в 2015 году. На его создание было потрачено порядка 1,4 триллиона долларов. В настоящий момент он считается самым дорогим военным самолетом за всю историю авиации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт уверен — США нанесет авиаудары по Ирану истребителями F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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