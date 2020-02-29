Как складывается жизнь родившихся 29 февраля—характер, темперамент, знак зодиака

29 февраля — день, который бывает раз в четыре года. Он был введен из-за разницы между земным и астрономическим календарем.

Как появилось 29 февраля?

Дело в том, что астрономический календарь рассчитывается от одного мартовского равноденствия (выпадает на 20 или 21 марта) до следующего и продолжается не 365 дней, а 365 дней пять часов 48 минут 45 секунд. Таким образом, ежегодно накапливаются лишние часы, которые через четыре года образуют почти сутки. Поэтому каждый четвертый год признается високосным.

Однако в связи с тем, что за указанный период накапливается не 24 часа, а чуть более 23, создавая григорианский календарь, врач Луиджи Лилио, принял эту особенность во внимание. Поэтому високосными признаются только те года, которые делятся без остатка на четыре, но не делятся на 100, или делятся без остатка на 400.

Как празднуют день рождения люди, рожденные 29 февраля?

Как правило, люди, рожденные в этот день, отмечают праздник либо 28 февраля, либо 1 марта. Однако некоторые склонны считать, поздравлять именинника можно только 29 февраля. В свзи с этим возникают забавные казусы.

Как пишут «Новые известия», в Великобритании 28 февраля свое 11-летие отпраздновал мальчик, который формально является ровесником собственного папы, родившегося в високосный год. В свои 44 года мужчина лишь 11 раз отпраздновал свой день рождения.

«Всю мою жизнь люди удивляются этому неожиданному повороту судьбы, Но я не жалуюсь. Каждые 4 года я жду свой день рождения с нетерпением и особым трепетом. Когда у моей жены начались схватки 28 февраля, я боялся, что Симус повторит мою судьбу. Слава Богу, этого не произошло, и он празднует день рождения как все нормальные люди», — поделился Джеймс Кларк.

Однако немецкий профессор Генрих Хемме разработал специальный график празднований для рожденных 29 февраля. Согласно ему, если человек появился на свет с полуночи до 6.00 –отмечать нужно 28 февраля. А если именинник родился с 18:00 до полуночи — 1 марта.

Родившимся с 6:00 до 12:00 следующие два года за високосным следует праздновать день рождения 1 марта, а на третий год — 28 февраля. А тем, кто появился на свет с 12:00 до 18:00, напротив, праздновать нужно один раз 28 февраля и два раза 1 марта.

Особенности характера и темперамента людей, рожденных 29 февраля

На характер личностей, рожденных 29 февраля, влияет как знак зодиака — Рыбы — так и особая дата, которую раньше было принято считать «коварной» и «зловещей».

Как и все представители данного знака зодиака, люди рожденные в этот день, наделены бурной фантазией и способны находить общий язык даже с самыми непростыми собеседниками. Кроме того, они по природе — романтики, которые предрасположены к творчеству и другой нестандартной работе.

От других, рожденных в феврале, их отличает спонтанность в принятии решений и оригинальность мышления. Нередко таких людей называют чудаками и обвиняют в полном отсутствии логики. Рожденные 29 февраля. Как правило, энергичны, жизнелюбивы, активны и жизнерадостны. Они полны новыми идеями и желанием творить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как избежать беды 29 февраля.