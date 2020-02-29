29 февраля — тот самый «лишний» день високосных лет, который бывает лишь раз в четыре года. И с ним в народе издавна связано множество мрачных поверий, его всегда считали самым страшным днем в году.

Православные чтут в этот день память преподобного Касьяна или Кассина Римлянина, жившего в IV–V веках в Галлии. Будущий монах и богослов родился в зажиточной семье и с юных лет проявлял большой интерес к наукам, особенно к философии и астрономии. Чтобы расширить свои познания, молодой человек отправился в Константинополь к Иоанну Златоусту, а научившись от него добродетельной жизни, удалился в скит, где долго жил в безмолвии и тяжких трудах. Позже инок посетил множество монастырей Египта и Каппадокии, а в Массилии — на территории современной Франции мужской и женский монастыри. После себя преподобный Кассиан оставил несколько серьезных трудов о том, как должно жить монахам.

Однако в народных представлениях Касьян ничего общего с реальным святым не имеет. Его прозвали Касьян-високос, Касьян-завистник, Кривой Касьян, считали его скупым и злобным. Говорили: «Касьян все косой косит»; «На что Касьян ни взглянет — все вянет». Считается, что именно этот святой покровитель является прототипом Кощея Бессмертного и красочно описанного Николаем Гоголем Вия. А день его памяти — демоническим, на который приходится больше всего несчастий с людьми.

Как уберечься от беды 29 февраля, и что категорически нельзя делать в этот день

Согласно поверьям, в этот день лучше вообще ничего не делать. Особенно не рекомендуется рано вставать, поскольку утро — как раз самое опасное время. Чтобы избежать несчастий желательно проспать до обеда, а потом весь день не выходить из дома, чтобы Касьян не сглазил, тем более после заката. А если пустить в дом незнакомца, все его болезни могут перейти на домочадцев.

В течение дня нельзя заниматься никакой домашней работой — стирать и гладить белье, рукодельничать. Пользоваться ножом и вилкой во время еды 29 февраля тоже не рекомендуется, даже резать хлеб. А кроме того совершенно противопоказано в этот день стричь волосы и ногти — это укорачивает жизнь. Не советуют знающие люди даже ни с кем разговаривать — лучше провести этот день в молчании.

Народные приметы на 29 февраля

Если в Касьянов день за окном слышно, как лес трещит — наступят морозы, если шуршит — это к оттепели.

Туман или снег 29 февраля — к хорошему урожаю летом.

Сны, увиденные в ночь на Касьяна — вещие, причем сбудутся очень скоро.

Если 29 февраля не лают собаки и не кричат петухи, над домами кружатся вороны или в деревню случайно залетел филин, нужно ждать страшной эпидемии и мора.

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