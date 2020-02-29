Легковушка сбила женщину с тремя детьми в Саратове

Водитель на автомобиле Datsun в Саратове сбил женщину и троих ее внуков — годовалую девочку, трехлетнего и девятилетнего мальчиков.

Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла в Ленинском районе города около 11 утра. Пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии ничего не известно.

Обстоятельства аварии уточняются.

По некоторым данным, водитель 1951 года рождения проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии под Ульяновском, где перевернулся автобус с детской футбольной командой. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека. Одному оторвало руку.