Режиссер Роман Полански получил премию «Сезар» за фильм «Офицер и шпион», несмотря на массовые протесты феминисток. Жительницы Парижа пришли к месту проведения церемонии награждения с плакатами с обвинениями в адрес знаменитости. Их претензии связаны с признанием звезды в том, что он домогался к 13-летней девочке в 1977 году. За это его до сих пор преследуют в Соединенных Штатах.

Ситуацию специально для 5-tv.ru взялся прокомментировать российский кинокритик Андрей Дементьев. По его мнению, награду Роман Полански получил вполне заслуженно и единственная проблема общества — в излишнем стремлении к политкорректности.

«Фильм получил 12 номинаций на премию „Сезар“ и, тем не менее, Полански сам туда не придет на эту церемонию, потому что его пригрозили там линчевать злобные феминистски, которые считают, что эти 12 номинаций — это оскорбление вообще киноискусства, что это 12 номинаций насильнику, чуть ли не убийце там какому-то. В общем, шума много. Полански умеет наделать шума. Он молодец», — сказал эксперт киноиндустрии.

Андрей Дементьев недоволен тем, что сейчас в фильмах нужно снимать определенное количество женщин и давать им определенное количество реплик — не меньше, чем мужчинам.

«Есть такая страшная тенденция — называется политкорректность. Для меня лично на сегодняшний день страшнее термина нет. Нам начинают всем диктовать, что должно быть в кино и чего не должно быть. В кино должны быть геи, лесбиянки, нацменьшинства, подавляемые и так далее. Должно быть поровну обязательно мужчин и женщин», — поделился кинокритик.

По его словам, в современной киноиндустрии всем «плевать на то, насколько фильм хорош, главное, что он женщиной поставлен или не женщиной, если там геи». Андрей Дементьев также весьма нелестно высказался о феминистках, выступающих против Романа Полански.

«Они ж страшные эти самые феминистски. Я их боюсь, поэтому я понимаю Полански. Тем более, он всю жизнь занимался фильмами ужасов, хоррорами, триллерами… Он тоже понимает, кто это такие — это демоны», — заявил Дементьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Полански получил две награды премии «Сезар», несмотря на протесты феминисток.