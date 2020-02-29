Полански получил две награды премии «Сезар», несмотря на протесты феминисток
Кинематографиста наградили за лучшую адаптацию сценария и лучшую режиссуру.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Damian Klamka, Twitter @CBouanchaud
Режиссер Роман Полански получил две награды кинопремии «Сезар» за фильм «Офицер и шпион». Церемония проходила в Париже на фоне беспорядков, устроенных феминистками.
Сначала 86-летний Полански получил премию за лучшую адаптацию сценария вместе с писателем Робертом Харрисом. Затем его объявили лучшим режиссером. Сам кинематографист отсутствовал на церемонии.
Зал встретил объявление лучшего режиссера аплодисментами, хотя некоторые гости отреагировали на это демонстративным уходом из зала. В частности, его покинула актриса Адель Энель, которая ранее положила начало широкой кампании по выявлению домогательств в кинематографе.
Перед началом 45-й церемонии «Сезар» прошли беспорядки. Сначала около 200 феминисток пришли к месту проведения кинопремии с плакатами с обвинениями в адрес Полански. Потом часть из них начали жечь файеры и попытались прорваться через ограждения на красную ковровую дорожку. Вмешаться в ситуацию пришлось полиции — стражи порядка применили слезоточивый газ.
Как сообщал 5-tv.ru, причина претензий феминисток к Роману Полански заключается в его недостойном поведении. Ранее режиссер признал, что домогался к 13-летней девочке в 1977 году. В итоге его лишили членства в американской Киноакадемии и до сих пор преследуют в США.
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