Погиб первый советский чемпион мира по велоспорту на шоссе Андрей Ведерников
Слова соболезнования семье выразили в Федерации велосипедного спорта в России.
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Фото, видео: fotokto.ru /Владимир Максимов, velorider.ru, fvsr.ru, globallookpress.com /Nikolay Gyngazov
На 61-м году жизни трагически погиб чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников.
«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича», — говорится в сообщении ведомства.
По данным РИА Новости, трагедия случилась на лесоповале. Спортсмена придавило деревом.
Андрей Ведерников является первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Чемпионом СССР он становился пять раз. В 1981 года он стал победителем чемпионата мира в групповой гонке.
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