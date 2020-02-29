Погиб первый советский чемпион мира по велоспорту на шоссе Андрей Ведерников

На 61-м году жизни трагически погиб чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича», — говорится в сообщении ведомства.

По данным РИА Новости, трагедия случилась на лесоповале. Спортсмена придавило деревом.

Андрей Ведерников является первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Чемпионом СССР он становился пять раз. В 1981 года он стал победителем чемпионата мира в групповой гонке.