Врач-диетолог развеял миф о пользе воды с лимоном натощак
Специалист советует не считать напиток панацеей от всех болезней.
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Испанский диетолог Айтор Санчес развеял миф о пользе воды с лимоном и призвал не считать ее панацеей от всех болезней. Об этом сообщила газета La Vanguardia.
По словам Санчеса, большинство полезных свойств, которые приписывают данному напитку, преувеличены, а по большей части ложны. Он отметил, что процесс детоксикации организма зависит не от употребления определенных продуктов, а от правильного функционирования печени и почек.
Кроме того, вода с лимоном не очищает организм, не повышает иммунитет и не снижает риск возникновения онкологических заболеваний. Врач-диетолог призвал не увлекаться питьем такого напитка — он может спровоцировать эрозию зубной эмали. При этом вода с лимоном может стать более полезной альтернативой сладкой газировке.
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