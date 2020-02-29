Врач-диетолог развеял миф о пользе воды с лимоном натощак

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Мия Субботина
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Специалист советует не считать напиток панацеей от всех болезней.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, / Ralph Kerpa, /Rudolf, /imagebroker/Ulrich Niehoff, /CHROMORANGE / Bilderbox

Испанский диетолог Айтор Санчес развеял миф о пользе воды с лимоном и призвал не считать ее панацеей от всех болезней. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По словам Санчеса, большинство полезных свойств, которые приписывают данному напитку, преувеличены, а по большей части ложны. Он отметил, что процесс детоксикации организма зависит не от употребления определенных продуктов, а от правильного функционирования печени и почек.

Кроме того, вода с лимоном не очищает организм, не повышает иммунитет и не снижает риск возникновения онкологических заболеваний. Врач-диетолог призвал не увлекаться питьем такого напитка — он может спровоцировать эрозию зубной эмали. При этом вода с лимоном может стать более полезной альтернативой сладкой газировке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врач-диетолог рассказал, вредны ли заменители сахара.

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