Нетрезвый водитель на Porsche пытался уйти от полицейских на скорости 230 км/ч

Кузбасские полицейские задержали нетрезвого водителя из Новосибирска, который на Porsche Cayenne пытался скрыться от них на скорости 230 км/ч. Инцидент произошел в пятницу, 28 февраля, вечером в Новокузнецке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В дежурную часть поступила информация о том, что на улице иномарка припаркована с нарушением, а сам водитель распивает алкоголь. Наряд ДПС прибыл на место, чтобы проверить информацию, однако водитель при виде полиции попытался скрыться.

При задержании мужчина вел себя агрессивно, в результате полицейские надели на него наручники. Известно, что за рулем находился 31-летний житель Новосибирска. Он уже был лишен права управления за вождение в состоянии опьянения. Результат алкотестера показал, что и в этот раз водитель был нетрезв.

Стражи порядка составили на него 12 административных протоколов. Кроме того, в полиции Новокузнецка решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором иномарка жестко сбила пешеходов в заносе — пострадавшая перелетела через две машины.