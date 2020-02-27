Видео: иномарка жестко сбила пешеходов в заносе — пострадавшая перелетела через две машины
Виновник аварии находился за рулем в нетрезвом состоянии. Водительских прав у него не было.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @podslushano_kirensk
Житель города Киренска Иркутской области совершил наезд на двух пешеходов, идущих по тротуару. Видео со страшным ДТП появилось в соцсетях.
На кадрах видно два припаркованных автомобиля и двух идущих по тротуару людей: женщину с сумкой и мужчину с рюкзаком. Неожиданно на них в заносе выезжает автомобиль темного цвета и сбивает обоих.
Основной удар приняла на себя женщина — в результате столкновения она перелетела через две припаркованных машины. Мужчина пострадал меньше, сразу самостоятельно встав и отбежав от места ДТП.
Через несколько секунд устроивший аварию водитель вышел из своего автомобиля с собакой в руках. Он попытался скрыться, однако его быстро схватил прохожий и повел обратно.
По информации 5-tv.ru, виновник аварии в момент ДТП был пьян. Прав на управление транспортным средством у него не было. Автомобиль, на котором его занесло в пешеходов, мужчина купил в тот же день. Хотел его опробовать.
Сбитая женщина жива и находится в больнице. Кроме нее, в результате аварии также пострадали три иномарки и столб.
Ранее 5-tv.ru сообщал о другой страшной аварии — в тоннеле на юге Москвы произошло огненное ДТП.
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