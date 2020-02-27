Житель города Киренска Иркутской области совершил наезд на двух пешеходов, идущих по тротуару. Видео со страшным ДТП появилось в соцсетях.

На кадрах видно два припаркованных автомобиля и двух идущих по тротуару людей: женщину с сумкой и мужчину с рюкзаком. Неожиданно на них в заносе выезжает автомобиль темного цвета и сбивает обоих.

Основной удар приняла на себя женщина — в результате столкновения она перелетела через две припаркованных машины. Мужчина пострадал меньше, сразу самостоятельно встав и отбежав от места ДТП.

Через несколько секунд устроивший аварию водитель вышел из своего автомобиля с собакой в руках. Он попытался скрыться, однако его быстро схватил прохожий и повел обратно.

По информации 5-tv.ru, виновник аварии в момент ДТП был пьян. Прав на управление транспортным средством у него не было. Автомобиль, на котором его занесло в пешеходов, мужчина купил в тот же день. Хотел его опробовать.

Сбитая женщина жива и находится в больнице. Кроме нее, в результате аварии также пострадали три иномарки и столб.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой страшной аварии — в тоннеле на юге Москвы произошло огненное ДТП.