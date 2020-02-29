Столичный дерби завершился победой «Спартака»

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Светлана Шевченко
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Встреча с «Динамо» только что завершилась на стадионе в Москве.

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Фото, видео: Twitter @spartakolog, Instagram @rsfsr25, @z1el, @pasha_chettt, @disa_bey

Футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:0 победил «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе «Динамо».

Счет в матче на 29-й минуте открыл полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев. Он ворвался в штрафную и, сделав необходимую для удара паузу, пробил точно в дальний угол.

Не без его участия был забит и второй гол. На 62-й минуте Бакаев отдал идеально точную передачу Роману Зобнину, который без сучка и задоринки пробил дальнюю штангу.

Следующая встреча у «Спартака» теперь пройдет с «Краснодаром».

А в это время в Санкт-Петербурге проходит игра между «Зенитом» и «Локомотивом».

К слову, фанаты и сине-бело-голубых и красно-белых начало сезона отмечают драками. Так, в Москве отличились болельщики «Спартака» и «Динамо» на станции метро «Маяковская», в Северной столице столкновения начались прямо на стадионе.

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