Столичный дерби завершился победой «Спартака»

Футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:0 победил «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе «Динамо».

Счет в матче на 29-й минуте открыл полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев. Он ворвался в штрафную и, сделав необходимую для удара паузу, пробил точно в дальний угол.

Не без его участия был забит и второй гол. На 62-й минуте Бакаев отдал идеально точную передачу Роману Зобнину, который без сучка и задоринки пробил дальнюю штангу.

Следующая встреча у «Спартака» теперь пройдет с «Краснодаром».

А в это время в Санкт-Петербурге проходит игра между «Зенитом» и «Локомотивом».

К слову, фанаты и сине-бело-голубых и красно-белых начало сезона отмечают драками. Так, в Москве отличились болельщики «Спартака» и «Динамо» на станции метро «Маяковская», в Северной столице столкновения начались прямо на стадионе.