Столичный дерби завершился победой «Спартака»
Встреча с «Динамо» только что завершилась на стадионе в Москве.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Фото, видео: Twitter @spartakolog, Instagram @rsfsr25, @z1el, @pasha_chettt, @disa_bey
Футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:0 победил «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе «Динамо».
Счет в матче на 29-й минуте открыл полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев. Он ворвался в штрафную и, сделав необходимую для удара паузу, пробил точно в дальний угол.
Не без его участия был забит и второй гол. На 62-й минуте Бакаев отдал идеально точную передачу Роману Зобнину, который без сучка и задоринки пробил дальнюю штангу.
Следующая встреча у «Спартака» теперь пройдет с «Краснодаром».
А в это время в Санкт-Петербурге проходит игра между «Зенитом» и «Локомотивом».
К слову, фанаты и сине-бело-голубых и красно-белых начало сезона отмечают драками. Так, в Москве отличились болельщики «Спартака» и «Динамо» на станции метро «Маяковская», в Северной столице столкновения начались прямо на стадионе.
Нашли ошибку?