«Элементарная человеческая глупость»: Продавец сухого льда о ЧП в московской бане
По словам специалиста, переход твердого диоксида углерода в газообразное состояние при контакте с водой — известный факт.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jörg Horstmann
Московский продавец сухого льда в беседе с 5-tv.ru прокомментировал ЧП в бассейне столичной бани, в результате которого погибли трое человек. Специалист отметил, что переход твердого диоксида углерода в газообразное состояние при контакте с водой — известный факт. По словам мужчины, к трагедии привела элементарная человеческая глупость.
«Это просто элементарная человеческая глупость. Надо же понимать, что это углекислый газ… И бросать его в воду… Они его бросили, дым пошел и прыгнули в воду. Вынырнули — три раза вдохнули углекислый газ и потеряли сознание. Дым идет — этот весь пар — за счет того, что он минус 78 градусов. Это просто углекислый газ, которым газируют шампанское, пиво, вот это все. Под давлением его приводят в твердое состояние. А когда я в воду брошу — вот чисто углекислый газ. Видимо, там вся поверхность (бассейна — Прим.ред.) была в этом паре. Не было кислорода», — заключил продавец сухого льда.
Вечером 28 февраля инстаблогер Катерина Диденко праздновала день рождения в компании из 18 человек в банном комплексе Москвы. В разгар вечеринки отдыхающие высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Находившиеся в бассейне начали задыхаться и потеряли сознание в воде. Двое человек погибли на месте, захлебнувшись, а муж Диденко скончался в больнице. Еще несколько гостей получили химические ожоги.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известная инстаблогер Катерина Диденко рассказала о своем самочувствии после ЧП с сухим льдом в бассейне московской бани.
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