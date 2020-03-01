«Элементарная человеческая глупость»: Продавец сухого льда о ЧП в московской бане

Московский продавец сухого льда в беседе с 5-tv.ru прокомментировал ЧП в бассейне столичной бани, в результате которого погибли трое человек. Специалист отметил, что переход твердого диоксида углерода в газообразное состояние при контакте с водой — известный факт. По словам мужчины, к трагедии привела элементарная человеческая глупость.

«Это просто элементарная человеческая глупость. Надо же понимать, что это углекислый газ… И бросать его в воду… Они его бросили, дым пошел и прыгнули в воду. Вынырнули — три раза вдохнули углекислый газ и потеряли сознание. Дым идет — этот весь пар — за счет того, что он минус 78 градусов. Это просто углекислый газ, которым газируют шампанское, пиво, вот это все. Под давлением его приводят в твердое состояние. А когда я в воду брошу — вот чисто углекислый газ. Видимо, там вся поверхность (бассейна — Прим.ред.) была в этом паре. Не было кислорода», — заключил продавец сухого льда.

Вечером 28 февраля инстаблогер Катерина Диденко праздновала день рождения в компании из 18 человек в банном комплексе Москвы. В разгар вечеринки отдыхающие высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Находившиеся в бассейне начали задыхаться и потеряли сознание в воде. Двое человек погибли на месте, захлебнувшись, а муж Диденко скончался в больнице. Еще несколько гостей получили химические ожоги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известная инстаблогер Катерина Диденко рассказала о своем самочувствии после ЧП с сухим льдом в бассейне московской бани.