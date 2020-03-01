В Прикамье уволен главврач станции «скорой», чьи фельдшеры тащили по асфальту пациента
Вопиющий инцидент, видеозапись которого появилась в соцсетях 23 февраля, произошел в городе Березники.
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Фото, видео: ВКонтакте @chp_berezniki, ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Главный врач березниковской станции скорой помощи, фельдшеры которой тащили по асфальту пациента до машины, уволен, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Пермского края.
«Главный врач станции скорой помощи уволен, о причинах увольнения будет сообщено позднее. Было несколько резонансных случаев», — цитирует агентство собеседника.
В ведомстве добавили, что результаты проверки по факту вопиющего инцидента, видеозапись которого была опубликована в соцсетях 23 февраля, будут известны в ближайшее время. В ситуации также разбирается и березниковская прокуратура. Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, в свою очередь, пообещала привлечь всех виновных к ответственности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что безответственные фельдшеры волокли пациента по асфальту и снегу в Березниках.
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