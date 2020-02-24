Безответственные фельдшеры волокли пациента по асфальту и снегу в Березниках

Вопиющий инцидент произошел в Березниках в Пермском крае. По предварительным данным, группа фельдшеров тащила мужчину прямо по асфальту до машины скорой помощи. Вместо того, чтобы положить пациента на носилки, медики волокли его по грязным дорогам, при этом придерживая за руки и ноги. По пути больной падал и сотрудники скорой продолжали его везти по земле.

Шокированные подобным поступком прохожие записали инцидент на видео. Жуткие кадры появились на просторах социальных сетей. Как сообщила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Пермского края, в ведомстве проверяют данную информацию.

«Возьмут у них объяснительные и в ближайшее время будут приняты меры дисциплинарного воздействия», — сообщила Светлана Андреева.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машина скорой помощи чуть не наехала на ползущего по проезжей части мужчину в Чебоксарах