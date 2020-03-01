Педагогический статус: как защитить педагогов от нападок школьников

Финансовые вливания это безусловно важно. Это шаг в направлении повышения престижа профессии ученого, педагога. Но одними деньгами ситуацию сложно исправить. Давайте говорить честно с теми же школьными учителями в стране сложная ситуация. Да их зарплата повышается… но вместе с тем повышается и нагрузка.

На этой неделе обнаружилась другая проблема нового времени — тотальное пренебрежение к статусу педагога. Сразу несколько резонансных случаев насилия по отношению к учителям были зафиксированы по всей стране. И выясняется, что с этим почти ничего нельзя поделать. Дети защищены со всех сторон, а педагоги по сути бесправны.

Так может пора узаконить особый статус педагога? Ну, например, как у полицейских, за оскорбление которого сейчас можно получить до года исправительных работ, а за нападение так и вовсе до десяти лет. Как именно можно наказывать за унижение учителя или причинение ему вреда сейчас обсуждают. Штрафы до 5000 рублей или реальные сроки. Важно, что процесс обсуждения пошел. Значит дело сдвинулось с мертвой точки.

Артур Ломидзе о том, с какими ужасами сталкиваются учителя и как с этим можно бороться.

"Поскольку заседание будет проходить в закрытом режиме хотелось бы, чтобы пресса сейчас спустилась вниз, и вы несовершеннолетнего не снимали".

Спросить, зачем восьмиклассник из Ульяновска ударил ножом 59-летнюю учительницу невозможно — школьника оберегают законы и не только от объектива видео-камеры.

"Пожалуйста выйдите".

"Сами выйдите! Вы не имеете права меня выгонять. Я должен 40 минут сидеть на уроке".

А эта женщина на протяжении нескольких минут безмолвно слушает поток оскорблений. И глядя на подобные видео, которые с гордостью выкладывают одноклассники хамов, понимаешь, почему у учителей сдают нервы.

"Ты на второй год у меня останешься. Сюда все быстро. Почему опоздал на урок?"

А потом вот этот стоп-кадр, по заявлению ученика, после криков Тигран Аркадьевич бросился его душить. Следователи уже проводят проверку, а родители одноклассников, якобы пострадавшего мальчика вышли на защиту преподавателя. И рассказали, сорванец, незадолго до конфликта довел до слез учительницу истории.

«За повышение голоса, да, я извинился. Не надо было. Был бы женщиной так же плакал, плакать не могу, пришлось кричать», - поясняет педагог Тигран Асирян.

А это Псковская область. Обнаглевший ученик раскачивается на стуле, играет с зажигалкой, огрызается и добивается своего. А вот результаты анонимного опроса почти двух тысяч учителей. 80% из них признались, что подвергались травле со стороны учеников.

«Больше всего подвергаются насилию по критерию бедности. Бедность подразумевала покупательскую способность педагогов — еды и одежды», - говорит заместитель заведующего правовым отделом общероссийского профсоюза образования Галина Рожко.

"Ты считаешь, что это нормально на мою зарплату указывать? Какое тебе дело до моей зарплаты?"

«Ученик срывает урок, дразнится, плюется. Раньше можно было его выставить за дверь класса. Теперь учитель обязан держать ребенка в классе и как-то с ним справляться. Учителя не знают, поэтому идет в ход психологическое насилие, угрозы», - говорит учитель Марина Балуева.

Режиссер, как и положено художнику, почувствовал копящиеся в школах напряжение задолго до взрыва, а пробел заметил, когда его дети пошли в школу. Фильм не дает ответа, на то как избежать конфликтных ситуации, но заставляет задуматься о самом элементарном, взаимном уважении.

Алексей Петрухин режиссер: «Это такая вот профессия, которая должна просто культивироваться в стране, не то что оберегаться. Это как Верховный суд, который неприкасаемый. Сидят условно, конституцию охраняют. Вот учитель это следующие», - считает режиссер фильма "Училка".

А сегодня все наоборот говорят сами учителя.

«К школе стали относится, как к сфере услуг, а это система, в которой покупатель всегда прав», - поясняет заместитель председатель московской городской организации "Профсоюз работников народного образования и науки РФ" Сергей Горбун.

И школьная администрация им не помощник. За примерами далеко ходить не надо. Москва, учительница вырвала наушники, заткнувшие канал получения информации нерадивого ученика. А вот бастующие коллеги пострадавшей женщины, правда защищают они директора. Уже бывшего.

«Мне позвонили из комитета образования и сказали - ситуация получила огласку, пиши по собственному желанию. Этот вопрос не обсуждается», - поясняет экс-руководитель школы.

И так решаются кажется все громкие конфликтные истории. Образованный человек заметит, педагог читает отрывок некрономикоуа Говарда Лавкрафта. В сети, видео назвали - «Учитель вызывает сатану на уроке». Родители бросились в прокуратуру.

Николай Летин бывший учитель: «Это звучит довольно абсурдно. Учитель литературы читает литературное произведение и за этого увольняют. Ктулху это популярный интернет мем, почему бы их не привлечь к литературе говоря на их языке».

Владимир Шарич, не боится, что в него метнут мусорное ведро или ударят ножом, напротив его доски только оператор. Мужчина сбежал от войны против родителей, администрации и детей в виртуальный мир и преподает онлайн.

Владимир Шарич, руководитель учебно-методического отдела, преподаватель онлайн-школы: «Зараза начала немного распространятся. Недостаток уважения к учителю передается от одного родителя ко второму к третьему и за счет такого общения более активного это распространяется».

Недостаток уважения к учителю-вот главная проблема решили педагоги и начали работу над законом, который даст учителям особый статус. Как врачам и полицейским. Уважение и неотвратимость наказания быстро поставят зарвавшихся школяров на место. Но юридического статуса недостаточно, педагог — это эталон поведения, но явно не такого. Трудовик, как в анекдоте пришел на урок пьяный. А вот молодая учительница сошлась в рукопашной со старшеклассницами. А это уважаемый педагог лупит безответную отличницу. Многие винят во вспышках школьных конфликтов, СМИ, мол много жестокости показываем, но может быть история восьмиклассника из ульяновская напомнит хулиганам об ответственности. Два месяца подросток проведет под арестом. Виноват в этом не только он — а все кто был причастен к его воспитанию. Но взрослые как обычно уже начали перекладывать вину друг на друга.

— У нас положительная семья и полиция все это доказала — виновата школа!