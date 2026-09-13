Песков: Путин предупредил о последствиях, говоря о вводе войск Запада на Украину

Европейцы задумываются о политической альтернативе, потому что власти этих стран допускают ошибки. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова Владимира Путина на заседании БРИКС о том, что появление западных войск на территории Украины будет означать объявление войны с Россией. Тогда глава государства также отметил, что граждане европейских стран прекрасно понимают, что происходит, и уточнил, что результаты недавних выборов в Германии яркий тому пример.

«Он (Владимир Путин. — Прим.ред.) в целом говорил об ошибках которые делаются и какие могут делаться. То, что заставляет европейцев думать о какой-то политической альтернативе», — пояснил Дмитрий Песков слова российского лидера.

Ранее 5-tv.ru писал, что партия действующего канцлера Германии Фридриха Мерца потерпела тяжелое поражение на выборах. В Саксонии-Анхальт оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала около 44% голосов.

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