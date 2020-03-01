«Гигиена нарушается»: Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой
Бывший главный санитарный врач России отметил, что афизиологичными телесными модификациями в основном увлекаются девушки.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: Imago/TASS
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал пирсинг глупейшей модой.
Первый зампред председателя Госдумы по образованию и науке отметил, что подобными телесными модификациями в основном увлекаются девушки.
«Пирсинг — это, конечно, глупейшая мода. Мы с вами знаем много глупых мод: и в нос, и в пуповину, особенно почему-то девушки этим увлекаются, некоторые даже в язык вставляют», — сказал Геннадий Онищенко.
Доктор медицинских наук считает, что пирсинг, особенно в интимных местах, абсолютно афизиологичен. По его словам, прокол для украшений грозит его обладателю нарушением гигиены и травматизацией.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Онищенко назвал «бреднями» прогноз о заражении коронавирусом 2/3 населения Земли.
Нашли ошибку?