«Гигиена нарушается»: Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой

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Василий Заика
Точка зрения 34

Бывший главный санитарный врач России отметил, что афизиологичными телесными модификациями в основном увлекаются девушки.

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Фото, видео: Imago/TASS

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал пирсинг глупейшей модой.

Первый зампред председателя Госдумы по образованию и науке отметил, что подобными телесными модификациями в основном увлекаются девушки.

«Пирсинг — это, конечно, глупейшая мода. Мы с вами знаем много глупых мод: и в нос, и в пуповину, особенно почему-то девушки этим увлекаются, некоторые даже в язык вставляют», — сказал Геннадий Онищенко.

Доктор медицинских наук считает, что пирсинг, особенно в интимных местах, абсолютно афизиологичен. По его словам, прокол для украшений грозит его обладателю нарушением гигиены и травматизацией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Онищенко назвал «бреднями» прогноз о заражении коронавирусом 2/3 населения Земли.

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