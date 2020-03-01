«Гигиена нарушается»: Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал пирсинг глупейшей модой.

Первый зампред председателя Госдумы по образованию и науке отметил, что подобными телесными модификациями в основном увлекаются девушки.

«Пирсинг — это, конечно, глупейшая мода. Мы с вами знаем много глупых мод: и в нос, и в пуповину, особенно почему-то девушки этим увлекаются, некоторые даже в язык вставляют», — сказал Геннадий Онищенко.

Доктор медицинских наук считает, что пирсинг, особенно в интимных местах, абсолютно афизиологичен. По его словам, прокол для украшений грозит его обладателю нарушением гигиены и травматизацией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Онищенко назвал «бреднями» прогноз о заражении коронавирусом 2/3 населения Земли.