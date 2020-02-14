Онищенко назвал «бреднями» прогноз о заражении коронавирусом 2/3 населения Земли

Заражение новым коронавирусом двух третей населения Земли невозможно, раздувать панику не нужно. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя прогноз американского ученого, эксперта при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини.

«Могу поклясться: не будет две трети переболевших на планете, хватит людей пугать», — сказал он, назвав это предположение как «бредни».

Академик РАН напомнил, что это лишь очередной тип коронавируса, прорвавший межвидовой барьер и передавшийся человеку.

«Он (вирус) теперь стал нашим не противником, но во всяком случае задирается с нами. Вот два коронавируса уже были, они тоже циркулируют в человеческой среде, но как-то они проходят. Так и здесь», — сказал он.

Онищенко также обратил внимание, прогноз Лонджини можно расценить как «гибридную информационную атаку», однако к этому ученому он претензий не имеет.

Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами страны заразились 505 человек, включая два случая в России.

Ранее инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом.