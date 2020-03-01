Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
Специалисты Невадского университета в Лас-Вегасе провели соответствующее исследование.
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Фото, видео: www.globallookpress.com
Ученые из невадского университета в Лас-Вегасе выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах. В ходе соответствующего исследования, специалисты пришли к выводу, что водители дорогостоящих машин чаще игнорируют правила дорожного движения, сообщает Science Direct.
Во время эксперимента четыре пешехода пересекали одну из улиц Лас-Вегаса по нерегулируемому переходу и только 28% авто притормаживали, чтобы пропустить людей. Ученые обратили внимание на прямую зависимость между ценой машины и вероятностью остановки транспортного средства перед «зеброй». Выяснилось, что каждая тысяча долларов стоимости автомобиля снижает вероятность пропуска пешехода на три процента.
Помимо прочего, специалисты заметили, что автолюбители чаще пропускают на переходе женщин. Свою роль сыграл и цвет кожи пешеходов — водители более охотно притормаживали, если по «зебре» шел белый.
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