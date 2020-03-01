В Турции задержано трое журналистов Sputnik. МИД РФ прокомментировал ситуацию

МИД России призвал Турцию прояснить ситуацию с задержанием в Анкаре трех корреспондентов турецкого бюро новостного издания Sputnik. Кроме того, Москва потребовала обеспечить полную безопасность сотрудникам российского СМИ до выяснения всех обстоятельств дела, сообщается на сайте МИД РФ.

«Нападение на сотрудников турецкого бюро ИА Sputnik и их задержание является грубейшим нарушением прав журналистов. <…> Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию», — говорится в комментарии.

Вечером 29 февраля главный редактор агентства Маргарита Симоньян заявила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре. Нападавшие угрожали корреспондентам и обвиняли их в предательстве родины в связи с работой в российском СМИ.

Позднее издание «Созджу» информировало, что местная полиция задержала этих трех журналистов. По версии СМИ, причина временного ареста — выложенная в сеть статья под заголовком «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

Сегодня репортеры российского СМИ все еще находятся в силовых структурах Турции. Выйти на связь с иностранными коллегами пока не удавалось.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции из-за недопуска Sputnik на Дельфийский форум.