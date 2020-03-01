Видео: петербуржец сделал предложение девушке на матче «Зенит» — «Локомотив»
Растерявшаяся от неожиданности невеста тут же дала ответ.
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Фото, видео: YouTube @daniel.kariev
Житель Санкт-Петербурга сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо во время футбольного матча «Зенит» — «Локомотив». Очевидцы успели заснять трогательный момент на камеру и выложили видео в сеть.
В перерыве между таймами мужчина вышел на поле с букетом шикарных красных роз, затем взял в руки микрофон и попросил свою девушку спуститься к нему с трибуны.
«Леночка, ты для меня — настоящее и будущее. Ты — самое дорогое и любимое, что у меня есть. Я тебя прошу быть моей женой», — произнес петербуржец, присев перед любимой на одно колено.
Девушка растерялась от неожиданности, но сразу согласилась и надела обручальное кольцо на палец.
«Она сказала: «Да!» — поддержал влюбленных футбольный комментатор, прокричав это на весь стадион.
Присутствующие поздравили пару громкими аплодисментами.
Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 самых трогательных предложений руки и сердца.
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