Отец бил ногами за громкий плач: на Алтае умер двухлетний мальчик
Мужчина бросил ребенка на пол и наносил удары в область головы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Двухлетний мальчик умер после избиения отцом в Рубцовске
Двухлетний мальчик, госпитализированный после избиения отцом в Рубцовске Алтайского края, умер в больнице. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
«Мальчик скончался в больнице», — заявили в ведомстве.
О произошедшем следственные органы сообщили 16 сентября. По версии следствия, мужчина разозлился из-за плача сына, с силой бросил ребенка на пол, а затем несколько раз ударил его ногами по голове.
Мальчика доставили в медицинское учреждение в состоянии комы. Врачи пытались спасти его, однако полученные травмы оказались смертельными.
Отца ребенка задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. О возможном изменении квалификации обвинения после смерти мальчика не сообщается.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать с ножом напала на троих детей в машине. Им было меньше пяти лет. Одного из детей медикам не удалось спасти. Во время происшествия отец семейства был на работе.
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