Вторичка против новостройки: в каком случае платежи будут одинаковыми

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Разница в цене жилья способна заметно изменить размер ежемесячного платежа.

Когда ипотека под 19% сравняется с семейной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Разница в цене жилья может компенсировать высокую ставку по ипотеке

Ежемесячные платежи по рыночной ипотеке под 19% и семейной программе под 6% могут оказаться примерно одинаковыми, если вторичная квартира значительно дешевле новостройки. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

При одинаковом первоначальном взносе и сроке кредита 20 лет цена готового жилья должна быть на 44% ниже стоимости квартиры в новом доме. Для ипотеки на 30 лет разница должна достигать 49%, на 15 лет — 39%, а на десять лет — 31%.

По словам Решетниковой, в среднем квадратный метр в российских новостройках на 15–20% дороже, чем на вторичном рынке. Собственники готового жилья, заинтересованные в быстрой продаже, также могут предоставить скидку до 10–15%.

Эксперт добавила, что при снижении ставок рыночную ипотеку можно будет рефинансировать.

«При сравнении вариантов следует учитывать и расходы на ремонт. В большинстве новостроек после покупки потребуются дополнительные вложения», — заключила риелтор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как при разводе супруги делят квартиру и оставшийся по ней кредит. При этом суд может учитывать и дату, когда муж и жена фактически перестали жить вместе.

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