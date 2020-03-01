Диетологи дали советы по правильному питанию во время Великого поста
Великий пост начнется 2 марта и продлится 48 дней.
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Фото, видео: ТАСС/ Martin Schutt, globallookpress.com /gourmet-vision, /David Oxberry, /Ulrich Niehoff, /Paul Williams - Funkystock, /Frank May
Диетологи перед началом Великого поста дали рекомендации по правильному питанию, которые помогут не навредить организму в период сильных ограничений в рационе, пишет URA.RU.
Специалисты советуют включить в рацион пищу с высоким содержанием белка и растительными жирами. Насытить организм этими полезными компонентами помогут капуста, морские водоросли и лен.
«Нужно употреблять большое количество свежей зелени. Также не забывать о бобовых, но с ними быть аккуратнее — организму нужно адаптироваться к новому виду питания. Сладкое заменить фруктами, ягодами, а также шоколадом из кэроба», — сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль.
Она добавила, что не стоит злоупотреблять сухофруктами, чтобы не набрать лишний вес. Также врачи обращают внимание постящихся на то, что следует соблюдать питьевой режим. Насыщать организм водой нужно из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса в сутки. Кроме воды диетологи рекомендуют пить не более пяти чашек чая и кофе в день.
«Во время поста люди отказываются от молочных и кисломолочных продуктов, из-за чего организм не получает необходимых бактерий. Поэтому нужно обратить внимание на ферментированные напитки, например, чайный гриб и отвар шиповника, а свежевыжатые соки заменить питательными смузи», — рассказала диетолог Марина Макиша.
От пакетированных соков, газировок, морсов и компотов лучше отказаться. Они содержат в себе много сахара и вызывают аппетит. Питаться диетологи советуют три раза в сутки, а между основными приемами пищи можно сделать легкий перекус фруктами, чтобы заглушить чувство голода.
Диетологи напомнили, что во время поста не надо пытаться заменить натуральные элементы в организме БАДами и лекарственными средствами.
«Передозировка витаминами опаснее, чем их недостаток», — заявила фармацевт Ирина Булыгина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что врач-диетолог развеял миф о пользе воды с лимоном натощак.
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