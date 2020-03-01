Росгвардейцы спасли двухлетнего малыша с балкона на пятом этаже в Петербурге

Сотрудники Росгвардии спасли двухлетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Северной столице и Ленобласти.

Инцидент произошел примерно в полдень 1 марта. Во время патрулирования росгвардейцы узнали, что на незастекленном балконе одного из домов на Слободской улице находится маленький ребенок. Из одежды на мальчике была только кофта. Он бросался игрушками через перегородку.

УВО войск Нацгвадрии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Двое сотрудников Росгвардии поспешили на место. Там один из них остался под балконом для подстраховки, а второй побежал наверх. Дверь в коммунальную квартиру ему открыли соседи. Попав в нужную комнату, он достал ребенка с балкона. Мать малыша в это время спала неподалеку — она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Для двухлетнего мальчика вызвали скорую, однако помощь медиков ему не понадобилась. Вместе с матерью малыша доставили в полицию, где передали сотрудникам отдела по делам с несовершеннолетними.

«Благодаря оперативности, четким и слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны удалось избежать возможных более серьезных последствий происшествия», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что годовалого ребенка спасли из захламленной квартиры на Сахалине. Тревогу подняли соседи, которые на протяжении длительного времени слышали не прекращающийся плач малыша.