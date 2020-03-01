«Как же это круто!» — Пашу и Ханна поделились фото после посещения тату салона

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Мия Субботина
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Певица нанесла на тело имя своей дочери, а ее супруг — название лейбла Black Star.

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Фото, видео: Instagram @offi_hanna

Российская певица Анна Иванова, выступающая под псевдонимом Ханна, рассказала поклонникам о трогательном событии. Вместе с мужем Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) они сделали татуировки. Исполнительница нанесла на тело имя дочери Адрианы, а звездный отец — название лейбла Black Star.

«Все, что мы делаем, мы делаем вместе», — подписала пост звезда.

Instagram @offi_hanna

Поклонники пришли в восторг от решения Ханны. Они восхитились трогательной надписью на теле исполнительницы. Также фолловеров порадовало, что супруги проводят время вместе.

«Прикольные такие. Ханна, смотрится очень нежно»;

«Самые сильные и самые любимые»;

«Молодцы, так держать, всегда и все вместе!!!»;

«Как же это круто!»;

«Какие вы красивые», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эротичную позу Ханны в мини-шортах обсуждают в сети.

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