Российская певица Анна Иванова, выступающая под псевдонимом Ханна, рассказала поклонникам о трогательном событии. Вместе с мужем Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) они сделали татуировки. Исполнительница нанесла на тело имя дочери Адрианы, а звездный отец — название лейбла Black Star.

«Все, что мы делаем, мы делаем вместе», — подписала пост звезда.

Instagram @offi_hanna

Поклонники пришли в восторг от решения Ханны. Они восхитились трогательной надписью на теле исполнительницы. Также фолловеров порадовало, что супруги проводят время вместе.

«Прикольные такие. Ханна, смотрится очень нежно»;

«Самые сильные и самые любимые»;

«Молодцы, так держать, всегда и все вместе!!!»;

«Как же это круто!»;

«Какие вы красивые», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эротичную позу Ханны в мини-шортах обсуждают в сети.