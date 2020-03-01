«Как же это круто!» — Пашу и Ханна поделились фото после посещения тату салона
Певица нанесла на тело имя своей дочери, а ее супруг — название лейбла Black Star.
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Фото, видео: Instagram @offi_hanna
Российская певица Анна Иванова, выступающая под псевдонимом Ханна, рассказала поклонникам о трогательном событии. Вместе с мужем Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) они сделали татуировки. Исполнительница нанесла на тело имя дочери Адрианы, а звездный отец — название лейбла Black Star.
«Все, что мы делаем, мы делаем вместе», — подписала пост звезда.
Поклонники пришли в восторг от решения Ханны. Они восхитились трогательной надписью на теле исполнительницы. Также фолловеров порадовало, что супруги проводят время вместе.
«Прикольные такие. Ханна, смотрится очень нежно»;
«Самые сильные и самые любимые»;
«Молодцы, так держать, всегда и все вместе!!!»;
«Как же это круто!»;
«Какие вы красивые», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что эротичную позу Ханны в мини-шортах обсуждают в сети.
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