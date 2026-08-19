«Можно и десять детей родить»: кто помогает Марине Федункив

Марина Федункив рассказала, что муж стал ее главным помощником

Актриса Марина Федункив высоко оценила отцовские качества своего мужа Стефано Маджи и призналась, что после рождения сына именно он стал ее главным помощником.

«Стефано — прекрасный отец, с ним можно и десять детей родить — надежный, любящий, заботливый. И мне, и сыну повезло невероятно», — рассказала Федункив в интервью KP.RU.

По словам артистки, у семьи есть помощники, однако главным человеком, на которого она может рассчитывать в вопросах ребенка, остается супруг.

Федункив также объяснила, почему супруги пока не показывают сына публике. Актриса отметила, что они сознательно стараются отделять семейную жизнь от публичной стороны своей работы.

«Мы с мужем предпочитаем оставлять личное личным — только нашим», — рассказала артистка.

По ее словам, когда человек постоянно находится на виду, особенно важно сохранять что-то исключительно для себя и близких.

Федункив призналась, что именно родительство супруги считают своей личной территорией. Поэтому они пока не готовы делиться с публикой подробностями жизни сына и не загадывают, изменится ли это в будущем.

«Мы до него слишком жадные — это только наше», — подчеркнула актриса.

Говоря о предстоящем дне рождения, Федункив рассказала, что на этот раз не планирует устраивать масштабный праздник. Артистка хочет провести день в кругу семьи — с мужем и сыном.

При этом Федункив с теплотой вспомнила свое 50-летие, которое стало одним из самых масштабных праздников в ее жизни. Теперь, по ее словам, ей хочется более спокойного семейного формата, ведь впереди еще много юбилеев.

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