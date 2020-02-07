Российская певица Анна Иванова, известная под псевдонимом Ханна, опубликовала провокационные фото на своей странице в Instagram. В дерзком коротеньком комбинезоне черного цвета, ботинках на шнуровке и шляпе звезда снялась у рояля. Во время фотосессии артистка приняла максимально сексуальную позу.

Instagram @offi_hanna

Большинству подписчиков «горячий» кадр очень понравился. Их сразила красота Ханны и они пытались подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение в комментариях.

«Жаркая девушка!»

«Очень красивая!»

«Как всегда шикарна!» — восхищались фолловеры.

Другие, напротив, решили, что для поп-дивы принимать такие эротичные позы — совсем неподобающе, и посоветовали знаменитости быть скромнее во время съемок.

«Зачем так ноги задирать?»

«Непривычно видеть вас такой…»

«Красота — в скромности», — выразили мнение юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ханна забралась в пакет из-под одежды.