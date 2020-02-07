Российская певица Анна Иванова, известная под псевдонимом Ханна, опубликовала провокационные фото на своей странице в Instagram. В дерзком коротеньком комбинезоне черного цвета, ботинках на шнуровке и шляпе звезда снялась у рояля. Во время фотосессии артистка приняла максимально сексуальную позу.
Большинству подписчиков «горячий» кадр очень понравился. Их сразила красота Ханны и они пытались подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение в комментариях.
«Жаркая девушка!»
«Очень красивая!»
«Как всегда шикарна!» — восхищались фолловеры.
Другие, напротив, решили, что для поп-дивы принимать такие эротичные позы — совсем неподобающе, и посоветовали знаменитости быть скромнее во время съемок.
«Зачем так ноги задирать?»
«Непривычно видеть вас такой…»
«Красота — в скромности», — выразили мнение юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ханна забралась в пакет из-под одежды.