«Никто не поддерживает»: Наталья Бардо про семейный бюджет

У Натальи Бардо и ее возлюбленного раздельный бюджет

У актрисы Натальи Бардо и ее избранника, режиссера Марюса Вайсберга, раздельный бюджет. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на открытии своей студии.

Она уточнила, что за все свои начинания знаменитость платит из собственного кармана деньгами, которые заработала самостоятельно.

«А вы еще до сих пор не знаете, что у меня с мужем раздельный бюджет? <…> Нет, я все делаю сама. Никто меня в этом не поддерживает финансово. Это все мои. Вот все, что вы здесь видите, каждая шторка здесь куплена на деньги, заработанные со съемок в кино. Я, слава богу, снимаюсь», — отметила Бардо.

Однако совсем без поддержки избранник не оставляет, оказывая ее морально и проявляя в конкретных поступках, а не оплатой счетов. Например, перед открытием студии Вайсберг помог своей второй половинке все в помещении убрать и подготовить.

«Он приехал с сыном, говорит: „Я приехал, чтоб тебя поддержать“. Он радуется за меня, он верит в меня. Он все время задает мне какие-то вопросы в надежде убедиться в том, что все будет хорошо и у меня все получится», — подчеркнула актриса.

Сама она, напротив, совсем не переживает. Относится к подобным ситуациям философски, уверенная в том, что если ее дело станет успешным, то, значит, людям оно было нужно. А если ничего из этого начинания не выгорит, то, значит, и люди в нем не нуждались.

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг состоят в отношениях с 2015 года. Вместе они воспитывают сына Эрика, который появился на свет в 2016-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бардо выпустила свою первую песню. В треке в ироничной форме отмечается рост цен во всех сферах. При этом сама артистка поспорила со своими подругами на 500 тысяч рублей. Она уверена, что ее песня станет хитом.

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