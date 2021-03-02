День Федора Тирона: что можно и нельзя делать 2 марта

|
Валентин Черников
22 259

Со вторым днем весны связано множество преданий и традиций.

День Федора Тирона: что можно и нельзя делать 2 марта

Фото: Wikipedia.org / В. Г. Перов. Чистый понедельник. Холст, масло. Третьяковская Галерея, Москва, Россия; РИА Новости / Саид Царнаев; www.globallookpress.com / Alexander Rekun; money-magic.ru

Православная церковь сегодня чтит память христианского святого Феодора Тирона, великомученика и защитника церкви.

Что можно делать 2 марта

Этот день было принято посвящать духовному и физическому очищению, молитвам. В частности — Федору. У древних славян благочестивый образ Феодора Тирона трансформировался в Федора-тирана. По легенде, этот злой человек однажды раскаялся и стал помогать людям. Поэтому, в начале марта Феодору молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников.

Сегодня можно пить много холодной воды. Это очищает организм от шлаков и токсинов, приносит легкость телу и очищает сознание. Считалось, что в сочетании с голоданием пьющий много воды молящийся лучше способен сосредоточить мысли и устремить их к Богу.

Традиционно, женщины мыли кухонную посуду, очищая ее от жира и остатков праздничной еды. В этот день разрешалось пользоваться только старой посудой и носить только старую, поношенную одежду.

От нечисти наши предки избавлялись заговорами и ритуалами, а незамужние девушки гадали на суженных. Для этого нужно было выйти на улицу в сумерках и смотреть: если первой покажется женщина, дева выйдет в этом году замуж.

Что нельзя делать 2 марта

2 марта не рекомендуется смотреть ночью на небо. Падающая звезда в этот день предвещает скорую кончину кого-то из родственников.

Приметы 2 марта

Если на второй мартовский день тумана, май будет холодным;

Если сегодня тепло — лето будет жарким, а если холодно и ненастно, то и летом теплу не бывать;

Возвращение птиц из теплых стран — к ранней весне;

Кучевые облака почернели с утра — жди первый мартовский дождь.

Ранее 5-tv.ru писал, какие известны приметы и предостережения на первый день весны.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.04
-0.40 89.45
-0.92
ТОП-4 знака зодиака, под которыми чаще рождаются любовницы, а не жены

Последние новости

7:10
Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м
7:10
Список специальностей в колледжах сократят в два раза
7:02
Лайфхак: Как избежать запотевания окон машины?
7:00
«Дочки-сыночки»: У каких женщин чаще рождаются мальчики, а у каких девочки
6:56
День Федора Тирона: что можно и нельзя делать 2 марта
6:53
В Крыму ответили на условия Авакова по возобновлению подачи воды

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-6 знаков зодиака, от которых не дождешься подарков
«На этой кухне рождалась вся история Little Big» — одно из последних интервью Анны Кастельянос
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака