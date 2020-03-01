Писатель Хасавов рассказал свою версию конфликта с участием бьюти-блогеров

Писатель Арслан Хасавов в комментарии 5-tv.ru поведал свою версию конфликта, который произошел в подъезде одного из домов в Москве. По его словам, к нему в дверь в час ночи постучал сосед, которому в лицо распылили газ из баллончика. Мужчина пытался утихомирить шумных соседей, которые очень громко слушали музыку. Судя по рассказу Хасавова, там проживает известный блогер Андрей Петров, который в ту ночь устроил дома вечеринку.

Ранее к ним в квартиру даже вызывали полицию, но дверь правоохранителям никто не открыл.

«Охрана попыталась задержать Петрова и его коллег до прибытия полиции повторно, так они не открыли, и они ушли по другому делу. И в тот момент, когда мы попытались его задержать, я говорю Петрову: „Погоди, посмотри, что ты наделал“. Очень корректно, деликатно. Он достал снова перцовый баллон и уже в подъезде распылил мне его в глаза. Я ничего не видел и схватил первого, они бросились врассыпную. Схватил его сопровождающего, тот упал на пол, притянув меня за собой, возможно он получил какие-то травмы. Я не знаю», — рассказал мужчина.

Затем на него, говорит Арслан Хасавов, набросились Петров и его приятели.

«Я знаю то, что его коллеги, Петров и другие, стали избивать меня ногами по спине, чтобы я его отпустил, они хотели скрыться от полиции. Затем полиция их задержала и доставила в отдел. Я же на карете скорой помощи был доставлен в больницу и мне установили химический ожог глаз и лица», — рассказал писатель.

Петрова и его друга Дмитрия Городецкого доставили в отделение полиции, где они написали заявление на Хасавова. Уже позже мужчина также составил заявление о нападении, но уже на бьюти-блогера.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места драки с участием бьюти-блогеров в Москве.