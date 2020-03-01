Кадры с места драки с участием бьюти-блогеров в Москве

Известный бьюти-блогер Андрей Петров, число его подписчиков насчитывает 880 тысяч, рассказал, что в холле дома на него и его приятеля напал московский писатель Арслан Хасавов. Об этом Петров написал в своем Telegram-канале.

По словам блогера, сосед давно имеет на него зуб.

«Он вызвал, ждал полицейских внизу и когда мы спустимся. Мы спускаемся из квартиры, выходим из дома, там он хватает меня за руку, держит, не отпускает. Спустя три-четыре попытки вырваться, я пшикаю ему в лицо баллончиком. И он в ярости бросается на моего друга, избивает его», - сообщил Петров.

Telegram / Крысиное королевство

По словам Андрея Петрова, у него поврежден палец, сорван ноготь на руке и зафиксированы ушибы.

Как стало известно 5-tv.ru, в полицию с жалобой на шумных соседей обратилась некая женщина. Приехавшим правоохранителям дверь в квартиру никто не открыл. Затем разбираться с молодыми людьми пошел уже другой сосед, ему якобы брызнули в лицо из газового баллончика. На помощь к мужчине предположительно спустился Хасавов, который ранее уже писал заявление в полицию на шумных соседей. В холле дома и произошел сам конфликт.

В настоящий момент известно, что Петров и Хасавов написали заявление в полицию друг на друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвич избил бьюти-блогера Петрова и его друга за слишком громкую музыку.