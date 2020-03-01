«Человек задыхается»: видео драки с участием бьюти-блогеров в Москве

Конфликту между популярным бьюти-блогером и соседом — писателем Арсланом Хасавовым предшествовали разборки из-за громкой музыки, которая, по словам жильцов дома, мешала им спать. На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видна кульминация этих событий.

Ранее писатель и сосед Андрея Петрова Арслан Хасавов поведал, что вместе с охраной пытался задержать Петрова и его друзей в холле дома, однако блогер якобы брызнул ему в лицо газом из баллончика. После чего мужчине удалось схватить одного их парней, судя по всему Дмитрия Городецкого. На кадрах видно, что Хасавов повалил молодого человека на пол, применив удушающий прием, после чего Дмитрий стал кричать, что задыхается.

«Сбив меня с ног, он душил меня одной рукой, а другой бил изо всех сил по голове. Я никогда ранее не сталкивался с такой агрессией в свою сторону», — рассказал позже Городецкий.

Блогеры уже написали заявление в полицию на Хасавова, мужчина составил ответное заявление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало причиной конфликта между блогерами и соседями.