Память героев-десантников 6-й роты почтили в Пскове
Памятники героям установлены во многих городах страны, их именами названы улицы и школы.
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Фото, видео: Личный архив Елены Кожемякиной; 5-tv.ru
В Пскове почтили память героев-десантников 6-й роты. В этом году исполнилось ровно 20 лет кровавым событиям в Аргунском ущелье. 90 наших ребят смогли дать отпор многотысячной армии боевиков. Выжить в неравном бою смогли только шестеро. Но именно этот подвиг ценой собственной жизни решил тогда исход всей контртеррористической операции на Кавказе.
Возложить венки к монументам бессмертной роты в Псков приехал президент Владимир Путин и родные павших воинов. Подвиг героев никогда не будет забыт. Репортаж Дмитрия Акимова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин встретился с родственниками погибших в Чечне десантников 6-й роты.
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