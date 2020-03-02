Память героев-десантников 6-й роты почтили в Пскове

Эфирная новость 25

Памятники героям установлены во многих городах страны, их именами названы улицы и школы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Личный архив Елены Кожемякиной; 5-tv.ru

В Пскове почтили память героев-десантников 6-й роты. В этом году исполнилось ровно 20 лет кровавым событиям в Аргунском ущелье. 90 наших ребят смогли дать отпор многотысячной армии боевиков. Выжить в неравном бою смогли только шестеро. Но именно этот подвиг ценой собственной жизни решил тогда исход всей контртеррористической операции на Кавказе.

Возложить венки к монументам бессмертной роты в Псков приехал президент Владимир Путин и родные павших воинов. Подвиг героев никогда не будет забыт. Репортаж Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин встретился с родственниками погибших в Чечне десантников 6-й роты.

+3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
66.99
1.38 73.72
2.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2