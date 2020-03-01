Путин встретился с родственниками погибших в Чечне десантников 6-й роты

Президент РФ Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, геройски погибших 20 лет назад в Чечне в ходе столкновения с боевиками.

Во время встречи одна из женщин поблагодарила главу государства за память о погибших десантниках. После этого она вручила ему медали, подготовленные Фондом памяти.

«Вы больше заботитесь и о нас, и о всей стране», — сказала участница встречи.

«Вы меня уже награждаете своим доверием и вниманием», — ответил Путин.

Президент также сказал, что знает о вопросах, связанных «формальными вещами». В частности, уровнем наград и зависящими от этого доплатами. Он пообещал, что все необходимые решения будут приняты.

Как сообщал 5-tv.ru, 1 марта в Пскове проходят памятные мероприятия в связи с геройской гибелью десантников шестой роты ВДВ в Аргунском ущелье. Девяносто военных вступили в неравный бой с двумя с половиной тысячами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Почти все из них погибли. В Пскове Владимир Путин возложил цветы к памятнику десантников.