Путин встретился с родственниками погибших в Чечне десантников 6-й роты
Президент пообщался с участниками встречи и пообещал помочь с решением их вопросов.
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Фото, видео: 5-tv.ru, ТАСС /Никольский Алексей
Президент РФ Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, геройски погибших 20 лет назад в Чечне в ходе столкновения с боевиками.
Во время встречи одна из женщин поблагодарила главу государства за память о погибших десантниках. После этого она вручила ему медали, подготовленные Фондом памяти.
«Вы больше заботитесь и о нас, и о всей стране», — сказала участница встречи.
«Вы меня уже награждаете своим доверием и вниманием», — ответил Путин.
Президент также сказал, что знает о вопросах, связанных «формальными вещами». В частности, уровнем наград и зависящими от этого доплатами. Он пообещал, что все необходимые решения будут приняты.
Как сообщал 5-tv.ru, 1 марта в Пскове проходят памятные мероприятия в связи с геройской гибелью десантников шестой роты ВДВ в Аргунском ущелье. Девяносто военных вступили в неравный бой с двумя с половиной тысячами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Почти все из них погибли. В Пскове Владимир Путин возложил цветы к памятнику десантников.
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