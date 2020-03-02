Школьница умерла в Новгородской области, вдохнув пары из зажигалки

Тринадцатилетняя школьница скончалась в Новгородской области, по предварительным данным, вдохнув пары из зажигалки. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел 1 марта в городе Малая Вишера.

Тело девочки было обнаружено на улице Революции. В настоящее время следователи устанавливают причины смерти подростка. Проводится проверка.