Большие плечи и серьги в виде банковских карт: Литвинова удивила образом на модном показе

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова накануне побывала в Париже на показе модного бренда. Для выхода в свет звезда подобрала стильный наряд, выполненный в соответствии с последними модными трендами.

Теледива примерила роскошное пальто с абстрактным принтом сине-голубых оттенков, его изюминкой стали объемные плечи и сверкающие пайетки, расшитые по всей ткани. В качестве аксессуаров Литвинова подобрала кольцо с массивным камнем изумрудном цвета, черные солнечные очки квадратной формы и серьги в виде банковских карт — они привлекли самое большое внимание гостей вечера. Завершающей частью образа стали модная сумка-портфель шоколадного цвета и сапоги с заостренными носами. В целом стиль был выдержан в духе ретро.

Наряд светской львицы вызвал противоречивую реакцию у поклонников. Большинство остались в восторге от утонченного вкуса Литвиновой.

Instagram @ renatalitvinovaofficiall

«Бесподобная!»

«Как вам удается так выглядеть? Фантастика!»

«Шикарная!»

«Это просто мега-красивое шоу!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грациозная Литвинова в роскошном платье показала, как проводит пятницу.