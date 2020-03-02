Большие плечи и серьги в виде банковских карт: Литвинова удивила образом на модном показе
Российская актриса появилась на светском мероприятии в наряде, учитывающем модные тренды 2020 года.
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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Российская актриса театра и кино Рената Литвинова накануне побывала в Париже на показе модного бренда. Для выхода в свет звезда подобрала стильный наряд, выполненный в соответствии с последними модными трендами.
Теледива примерила роскошное пальто с абстрактным принтом сине-голубых оттенков, его изюминкой стали объемные плечи и сверкающие пайетки, расшитые по всей ткани. В качестве аксессуаров Литвинова подобрала кольцо с массивным камнем изумрудном цвета, черные солнечные очки квадратной формы и серьги в виде банковских карт — они привлекли самое большое внимание гостей вечера. Завершающей частью образа стали модная сумка-портфель шоколадного цвета и сапоги с заостренными носами. В целом стиль был выдержан в духе ретро.
Наряд светской львицы вызвал противоречивую реакцию у поклонников. Большинство остались в восторге от утонченного вкуса Литвиновой.
«Бесподобная!»
«Как вам удается так выглядеть? Фантастика!»
«Шикарная!»
«Это просто мега-красивое шоу!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грациозная Литвинова в роскошном платье показала, как проводит пятницу.
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