В Ленобласти отчим надругался над семиклассницей
| Василий Заика Криминал 34
Вопиющий инцидент произошел вечером 1 марта в городе Луга.
Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier
Безработный житель Ленинградской области надругался над падчерицей-семиклассницей. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел 1 марта в квартире одного из домов на Ленинградской улице в городе Луга.
В правоохранительные органы о произошедшем сообщил родной отец девочки. Мужчина рассказал стражам порядка, что сожитель бывшей жены изнасиловал подростка.
Подозреваемый был задержан в этот же день. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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