В Ленобласти отчим надругался над семиклассницей

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Василий Заика
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Вопиющий инцидент произошел вечером 1 марта в городе Луга.

Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier

Безработный житель Ленинградской области надругался над падчерицей-семиклассницей. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел 1 марта в квартире одного из домов на Ленинградской улице в городе Луга.

В правоохранительные органы о произошедшем сообщил родной отец девочки. Мужчина рассказал стражам порядка, что сожитель бывшей жены изнасиловал подростка.

Подозреваемый был задержан в этот же день. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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