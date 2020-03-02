В Ленобласти отчим надругался над семиклассницей

Безработный житель Ленинградской области надругался над падчерицей-семиклассницей. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел 1 марта в квартире одного из домов на Ленинградской улице в городе Луга.

В правоохранительные органы о произошедшем сообщил родной отец девочки. Мужчина рассказал стражам порядка, что сожитель бывшей жены изнасиловал подростка.

Подозреваемый был задержан в этот же день. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.