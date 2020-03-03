Элджей, IOWA и Оззи Осборн: 7 музыкальных новинок февраля

Элджей — Sayonara Boy Opal

Когда Элджей только появился, я искренне полагал, что это очередной певец-однодневка, который выпустит один-два удачных сингла и канет в лету. Как же я ошибался!

Элджей не зацикливается на одном звуке и экспериментирует. Так, например, нынешний альбом Sayonara Boy Opal ближе по звуку к ATL’у и Пике, чем к любому представителю хаус-рэпа, что несомненно вызывает уважение. Стремительно взлетевший Элджей оказалась полноценным артистом.

С нового альбома я бы рекомендовал первым делом оценить песни «Самурай» и «ТрэпХаусРок».

Обложка альбома Элджея Sayonara Boy Opal. Официальная группа артиста vk.com/sayonaraboy

«Маша и медведи» — «Пиф-Паф»

Альбом вышел в самом конце января и не попал в тогдашний список, однако в феврале я все-таки исправлю эту досадную оплошность.

Рад, что коллектив дал о себе знать. Последние 14 лет группа крайне редко выпускает новый материал. При этом их музыка по-прежнему очень бодра, а условный этно-фанк не становится хуже, однако новых «Любочки», «Пленницы», «Земли» или «Без тебя» ждать тоже не приходится.

Что касается свежей пластинки, то больше остальных мне запомнились «Мира Война» и «Воскресенье».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/9744006/track/62051331">Мира Война</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/432938">Маша и медведи</a> на Яндекс. Музыке

IOWA — #людимаяки

IOWA — одна из моих любимейших русскоязычных поп-групп нашего времени. Так было абсолютно всегда: даже в тот период, когда «Маршрутка» и «Улыбайся» звучали из каждого утюга.

Свежая пластинка коллектива выполнена в привычной стилистике, хотя некоторые изменения все-таки есть. При знакомстве с новыми треками моментально становится ясно, что ребята не сидели на месте. Их песни стали сложнее и богаче по звучанию, что не может не радовать даже самых давнишних поклонников коллектива.

Начать знакомство с альбомом #людимаяки я бы рекомендовал с таких песен, как «Маякни мне» и «В танце». Прослушать их советую как можно скорее, пока они не набили оскомину на радио.

Ozzy Osbourne — Ordinary Man

При всем уважении к легендарному Оззи вынужден признаться, что мне не нравятся последние его работы. Поздние треки великого и ужасного звучат вымученно и плоско, когда финальный альбом тех же Black Sabbath оказался весьма приятен.

Что касается новой пластинки Оззи, то меня не покидает ощущение, что тот пишет песни по инерции. Из композиций будто пропала жизнь, причем это чувство не покидает, даже когда слушаешь заглавную композицию Ordinary Man. Именно с нее я бы рекомендовал начать знакомство с альбомом.

104 — «Кино без сигарет»

Юрий «104» Дробитько — один из близких соратников рэпера Скриптонита, который также принял участие в создании дебютной пластинки коллеги. Альбом имеет характерные для этого объединения свойства: особенности звука, биты и манеру читки, однако 104 в «Кино без сигарет» все-таки удалось сохранить свою индивидуальность, несмотря на мощных соавторов.

Помимо Скриптонита, к созданию «Кино без сигарет» приложили руку такие исполнители, как Miyagi, Truwe и Saluki.

«Кино без сигарет» — это качающий, жесткий рэп, который понравится не только знакомой с данным персонажем аудитории, но и более широким, тяготеющим к жанру массам. Знакомство с альбомом я бы рекомендовал начать с композиции «Снег».

Обложка дебютного альбома 104 «Кино без сигарет». Официальная группа артиста vk.com/phanatixxx

«Порнофильмы» — «Это пройдет»

Новая пластинка группы вышла в самом конце января, однако умолчать о ней я не могу. Что касается ее создателей, то «Порнофильмы» — это в определенном смысле феноменальный проект. Коллектив умудрился получить широкую известность в непростые для рок-музыки времена. При этом их востребованность не спадает даже в сравнении с некоторыми более молодыми музыкальными коллективами.

Что касается творчества «Порнофильмов», то это бодрый панк-рок с ярко-выраженным, даже «кричащим» вокалом. Последний, кстати, является визитной карточкой группы. Говоря о смысловой направленности текстов их песен, то они наполнены тематикой рефлексии о состоянии дел в стране и всякого рода протеста. Судя по всему, на это есть спрос.

Знакомство с новой пластинкой группы советую начать с композиций «Это пройдет» и «Доброе сердце».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/9756926/track/62107386">Доброе сердце</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/3315646">Порнофильмы</a> на Яндекс. Музыке

«Пошлая Молли» — Paycheck

Я всегда считал, что «Пошлая Молли» — весьма переоцененная группа. Однако слушатель решил иначе: масштабы гастрольных туров, количество клонов и просмотров их роликов в интернете говорят сами за себя.

Судя по всему, панк-рок, да и тяжелая музыка в целом, в России переживают что-то вроде ренессанса. Впрочем, если «Порнофильмы» — это социальная сторона жанра, то «Пошлая Молли» поет о другом, а именно о нескончаемом молодежном угаре. В творчестве коллектива преобладают синты и чуть ли не танцевальные мотивы.

Что касается новой пластинки, ее знакомство с ней я советую начать с песни «Клеопатри».