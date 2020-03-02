В Петербурге одиннадцатиклассник свел счеты с жизнью

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Василий Заика
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Трагедия произошла вечером 1 марта в квартире одного из домов на улице Восстания в Кронштадте.

Фото: www.globallookpress.com / Tino Plunert

Семнадцатилетний подросток свел счеты с жизнью в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла вечером 1 марта в квартире одного из домов на улице Восстания в Кронштадте.

Школьника, находящегося в своей комнате без сознания, обнаружила бабушка. Женщина вызвала скорую помощь. Медики на протяжении длительного времени пытались привести парня в чувство. Несмотря на их усилия, подросток скончался.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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